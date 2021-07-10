Парашютиста обнаружили в открытом море - на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

В ходе учений «Си Бриз-2021» украинские пограничники спасли парашютиста, которого при десантировании отнесло далеко в Черное моря от острова Змеиный (Одесская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время закрытия международных учений командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил Морскую охрану ГСПУ за сотрудничество и взаимодействие во время учений.

Кроме того, за оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны ГПСУ удостоен специальных наград.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Морской охраны, во время учений, в ходе фазы так называемой «свободной игры» произошла нештатная ситуация.

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В рамках воздушного компонента учений, во время отработки одного из эпизодов - парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный - произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься посреди моря.

Как уточнили в ведомстве, в фазе «свободная игра» участники учений получают вводные внезапно, без предварительного согласования - не имея времени на подготовку, экипажи кораблей и катеров должны реагировать немедленно и эффективно.

«Реагирование было мгновенным… Получив информацию о начале поисково-спасательной операции пропавшего парашютиста, все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены в район поиска, также подключены пост технического наблюдения и наблюдательная вахта маяка острова», - отметили в пресс-службе.

Ситуацию осложнила погода - шел проливной дождь, порывы северного ветра превышали 10 м/с, шторм достигал 4 баллов. Тем не менее, катер проекта «Гриф» Измаильского отряда Морской охраны обнаружил парашютиста в открытом море - на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

К тому времени боец более двух часов держался на воде при помощи специальных средств спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием. Военнослужащий чувствовал он себя удовлетворительно.

Украинские пограничники подняли парашютиста на борт, напоили теплым чаем и доставили в пункт базирования, где передали медикам.

Как уточнили в пресс-службе, спасенный парашютист - украинский военнослужащий.

Командующий ВМС Неижпапа передал Морской охране ценный подарок. Также два ценных подарка передадут экипажу катера, спасшего военного.

Военные учения " Си Бриз-2021"

Сегодня в Одессе завершились самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз». В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвовали эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Лариса Козовая