Жестокий поступок садиста попал на видео.

В Одессе мужчина убил вороненка, который учился летать. Сегодня вечером местные телеграмм-каналы обнародовали видео, которое сделали жители одной из многоэтажек на улице Заболотного. Событие имело место возле дома №19.

На видео - мужчина довольно крепкого телосложения держит маленькую ворону, а взрослые птицы пытаются отбить ребенка. Авторы записи объясняют, что птенец учился летать, когда этот гражданин схватил его и собирался с ним уйти. Зафиксировано, как родители кружат над человеком, нервничают, злятся, кричат, будто просят отпустить их малыша. Затем взлетают на дерево, от беспомощности рвут клювами листья и камнем падают вниз, атакуя похитителя.

В какой-то момент он отпускает птенца и тот скачет в кусты. Обеспокоенные "супруги" пытаются отогнать садиста подальше, а тот находит малыша в кустах и убивает его, изо всех сил ударив об дерево.

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Очевидцы крайне возмущены случившимся и смущены такой неоправданной жестокостью. Горожане говорят, что теперь не стоит удивляться нападению ворон на людей.

В то же время одесские правоохранители очередной раз проявили человечность. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, во время патрулирования города внимание инспекторов привлекла маленькая птица. Беспомощный вороненок громко каркал, не мог летать и был легкой наживой для уличных животных.

"Патрульные обследовали вокруг территорию и не обнаружили вблизи взрослых ворон, которые могли бы защитить птенца. Оставить его было не человечно, поэтому патрульный Юрий Пасечник сначала напоил птицу водой, а потом отвез в зоопарк. Спасенный вороненок передан орнитологам, теперь его жизни уже ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.

Активность ворон в Одессе-детали

Недавно мы сообщали, что в Одессе участились случаи нападения ворон на прохожих. Орнитологи объясняют, что птицы не хотят причинять вреда - они просто защищают своих птенцов, находящихся неподалеку. Малышей ни в коем случае нельзя брать в руки: вороны – очень умные существа и своих детей, как правило, не бросают.

В Херсоне патрульные из Одессы после вражеского обстрела спасли совенка, который после обстрела сидел растерянно посреди улицы. Правоохранители подобрали птенца, накормили и напоили, а затем попуткой передали в Одесский зоопарк. Малышу патрульные дали имя - рядовой Мавик.