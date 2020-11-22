21 ноября 2020 года в центре Одессы водитель на Chrysler сбил 98-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.
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ДТП произошло на пересечении улиц Новосельского и Торговой.
Патрульные в ходе розыскных мероприятий нашли водителя, скрывшегося с места ДТП.
По предварительной информации, водитель сбил пешехода на регулируемом перекрестке.
«25-летнего водителя и автомобиль инспекторы вернули на место аварии для составления соответствующих материалов. Пострадавший - 98-летний мужчина - доставлен в городскую больницу», - сообщили в управлении.
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