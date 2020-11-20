Пострадавшей оказалась военнослужащая, ее госпитализировали.

Накануне в Одессе автомобиль «Таврия» сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку и врезался в трамвай.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло примерно в 15:00 на ул. Маловского.

В частности, водитель на «Таврии», двигаясь по ул. Маловского в направлении ул. Балковской, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека.

«Затем по инерции продолжил движение, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с трамваем, который стоял на остановке», - сообщили в управлении.

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Проверка водителя прибором «Драгер» подтвердила наличие алкоголя в организме водителя – 1,87 промилле.

Отмечается, что 17-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», автомобиль «Таврия» совершил наезд на военнослужащую, потом сбил ограждение и врезался в трамвай маршрута №12.

По предварительным данным, потерпевшая получила травму бедра, скорая помощь доставила ее в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

Автомобиль и трамвай получили механические повреждения.

Как отметил представитель предприятия, из-за аварии более трех часов было заблокировано движение трамвайных маршрутов № 12 и №15.

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Автор: Лариса Козовая