Сейчас устанавливаются личности этих людей, цель их пребывания на территории отеля, где проходит партконференция ОПЗЖ.

В Одессе в полицию доставили 50 вооруженных человек, находившихся на территории отеля «Гранд Марин» в курортном поселке Совиньон, где проводится партийная конференция политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин.

По его словам, в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории отеля находятся неизвестные вооруженные люди. Полиция вывела оттуда порядка полусотни человек и увезла в отдел полиции.

«Устанавливаются личности этих людей, цель их пребывания на территории отеля и пр.», - сказал Махотин, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сейчас на территории указанного отеля проходит партконференция ОПЗЖ. Общественный порядок поддерживают сотни правоохранителей.

Недалеко от отеля собрались активисты украинских патриотических организаций, которые негативно высказываются об указанном мероприятии. Они выкрикивают оскорбления в адрес участников мероприятия, различные «кричалки» и пр.

По данным представителей местной организации «Национального корпуса», неизвестные – «титушки» ОПЗЖ, они были вооружены, в том числе помповыми ружьями.

По словам находящихся возле отеля украинских патриотов, в полицию увезли якобы участников организации «Патриоты за жизнь», возглавляемой нардепом Ильей Кивой, которые приехали «дестабилизировать город».

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Обстрел автобуса со сторонниками ОПЗЖ на Харьковщине: что произошло

27 августа около 19:10 возле города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышла группа людей, которые совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекла и обстреляли из травматического оружия.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших.

Полиция задержала 14 злоумышленников. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что вблизи Харькова расстреляли автобус с членами Общественного движения "Патриоты - за жизнь". Он утверждал, что обстрел осуществили активисты "Азова" и "Национального корпуса".

Суд арестовал девятерых задержанных после обстрела автобуса на Харьковщине.

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Автор: Лариса Козовая