Правоохранителям уже сообщили об инциденте.

Подростки забросали камнями новый поезд "Укрзализныци", который курсирует между Одессой и Измаилом. В одном из вагонов разбили окно входной двери.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что на камеру видеорегистратора попала группа подростков, которые в Одессе возле Иванковского путепровода забросали новый дизель-поезд камнями. В результате нападения разбито окно входной двери поезда.

В полицию уже сообщили об инциденте. В результате инцидента никто не пострадал. В компании оценивают нанесенный ущерб.

"Укрзализныця возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы" , – отметили в компании.

Стоит отметить, что "Дунайский экспресс" запустили 20 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, с поездами "Укрзализныци" беда приключается не первый раз. Правоохранители задержали пассажира поезда №49 Киев-Трускавец за погром в купе. Мужчина разбил стол, выбил окно, повредил постель, оставил много мусора. Представитель "Укрзализныци" добавил, что вагон отправили на реставрацию.

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Автор: Анастасия Горбачева