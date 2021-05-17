Пенсионер забыл свои вещи в банке, расположенном на первом этаже торгового центра.

В центре Одессы из торгового центра эвакуировали людей из-за коробки, забытой 79-летним мужчиной.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня в торговом центре на Греческой площади.

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О подозрительной коробке в финансовом учреждении, которое находится на первом этаже торгового центра, сообщил в правоохранительные органы работник охранного сервиса. На месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители провели эвакуацию персонала и посетителей и осмотрели подозрительный предмет.

Выяснилось: коробка принадлежит 79-летнему посетителю банка, который просто забыл ее забрать, и ничего опасного не содержит.

Как уточнили УНИАН в полиции, коробку забыл пенсионер в торговом центре «Афина».

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Автор: Лариса Козовая