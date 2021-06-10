Преступником оказался сосед ребенка.

В Одессе в поселке Котовского задержали педофила, который изнасиловал 8-летнюю девочку.

Как пишет УСИ со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел на улице Жолио-Кюри.

Преступником оказался сосед девочки. Он заманил ребенка в гараж.

По имеющейся информации, задержанный является знакомым заявительницы, которая вызвала полицию.

Читайте такжеВ Киеве мужчина насиловал двух несовершеннолетних сестер с согласия их отцаСообщается, что в своем гараже преступник снял нижнее белье с ребенка и совершал действия сексуального характера.

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Автор: Катерина Шварц