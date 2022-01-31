ОЕОУ хочет обратиться в полицию из-за актов вандализма в Лисичанске.

В расположении Объединенной еврейской общины Украины появилась видеозапись, на которой человек с помощью кувалды разрушает недавно установленный памятник жертвам Холокоста в Лисичанске.

Видео, на котором запечатлено разрушение памятника, опубликовано в Telegram-канале ОЕОУ.

Характер повреждений демонстрирует, что это не акт вандализма от 18 января, а предыдущий, от 4 декабря 2021 года, по которому ранее в Лисичанской городской военно-гражданской администрации заявляли, что разрушение произошло якобы из-за погодных условий.

Объединенная еврейская община Украины по двум фактам вандализма обратится в ГУНП Луганской области и добьется, чтобы было открыто уголовное производство с внесением данных в Единый реестр досудебных расследований.