В Кропивницком дети играли с настоящей гранатой (фото)
23:48, 27 июля 2020Происшествия
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С детьми провели беседу о правилах обращения с неизвестными предметами.
В Кропивницком дети нашли на улице гранату / Facebook, Патрульная полиция Кировоградской области
На улице Василия Никитина в Кропивницком дети играли с гранатой, предположительно боевой.
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Как сообщает Патрульная полиция Кировоградской области, по адресу прибыли правоохранители. Они убедились в безопасности детей, оградили место происшествия и обеспечили сохранность предмета до приезда взрывотехников.
С детьми провели профилактическую беседу о правилах обращения с неизвестными предметами и устройствами.
На днях патрульные получили сообщение о том, что на улице Василия Никитина дети играют гранатой, вероятно,...Опубликовано Патрульная полиция Кировоградской областиПонедельник, 27 июля 2020 г.
Ранее в Харькове на автомойке взорвалась граната. В здании разбиты стекла и поврежден фасад.
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