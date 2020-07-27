В Кропивницком дети играли с настоящей гранатой (фото)

С детьми провели беседу о правилах обращения с неизвестными предметами.

На улице Василия Никитина в Кропивницком дети играли с гранатой, предположительно боевой.

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Как сообщает Патрульная полиция Кировоградской области, по адресу прибыли правоохранители. Они убедились в безопасности детей, оградили место происшествия и обеспечили сохранность предмета до приезда взрывотехников.

С детьми провели профилактическую беседу о правилах обращения с неизвестными предметами и устройствами.

На днях патрульные получили сообщение о том, что на улице Василия Никитина дети играют гранатой, вероятно,... Опубликовано Патрульная полиция Кировоградской областиПонедельник, 27 июля 2020 г.

Ранее в Харькове на автомойке взорвалась граната. В здании разбиты стекла и поврежден фасад.

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