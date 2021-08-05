Прибывшие медики констатировали его смерть.

На промышленном предприятии в Кривом Роге 25-летний мужчина погиб после поражения током.

Об этом пишет Первый городской.

Инцидент произошел на рудообогатительной фабрике №1, сообщают в пресс-службе спасателей Криворожского района.

25-летнего мужчину ударило током во время работ в Терновском районе, от полученных травм он скончался на месте.

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Отмечается, что причины смерти мужчины расследует специальная комиссия.

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Автор: Людмила Жерновская