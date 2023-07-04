Сначала женщина пожаловалась, что ее якобы заставляют переходить в какую-то "секту".

Прихожане Московского патриархата продолжают распространять сумасшедшие пророссийские фейки. На этот раз одна из женщин на территории Киево-Печерской лавры пригрозила в ответ на выселение УПЦ МП из заповедника "божьей карой".

Женщина, назвавшаяся Валентиной, в разговоре с журналистами "Обозреватель" сначала пожаловалась, что ее якобы заставляют переходить в какую-то "секту" и этим нарушают конституционные права.

Однако вскоре прихожанка МП вспомнила спровоцированную Россией трагедию на Каховской ГЭС, заявив, что это может произойти и с Киевом, но якобы без вмешательства россиян.

"А если взорвут Киевское водохранилище! Это может быть даже не российская бомба, это может быть Божья сила! ... Будет большая беда для Киева! Я не хочу, чтобы это произошло. Конституция, 35-я статья, дает мне право свободного вероисповедания... Чего меня загоняют в эту секту?!" - возмутилась прихожанка Московского патриархата.

4 июля в Киево-Печерскую Лавру снова прибыла комиссия Минкульта. Там на сегодня запланирована опечатка корпусов, которые должны оставить представители УПЦ МП. По сообщению СМИ, верующие Московского патриархата заблокировали доступ комиссии Минкульта в 56 из 69 корпусов.

Выселение УПЦ МП из Лавры и коллаборационизм попов - главное

1 июля монахам УПЦ МП закрыли доступ к нескольким корпусам на территории Киево-Печерской Лавры - Гостиного двора и келий. Помещение пообещали опечатать.

Еще в начале июня Минкульт дал московским попам 3 дня на освобождение госимущества в Киево-Печерской лавре. Все предыдущие требования украинской власти и администрации заповедника, начиная с марта 2023-го, УМП МП игнорировались.

С 30 марта прихожане УМЦ МП всячески блокируют доступ в помещения профильной комиссии. Не обошлось и без провокаций пророссийских сил. Самих верующих неоднократно разоблачали на распространении кремлевской пропаганды.

На одобрении российской агрессии разоблачили и экс-главу Киево-Печерской лавры от УПЦ МП митрополита Павла Лебедя "Мерседеса". Сейчас он под домашним арестом.

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