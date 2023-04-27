Несмотря на сопротивление прихожан УПЦ МП, комиссии уже удалось осмотреть некоторые корпуса Киево-Печерской лавры.

В швейном корпусе Киево-Печерской лавры нашли специфические манекены, рассказала в эфире телемарафона председатель комиссии по вопросу передачи имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин.

Ранее УНИАН писал, что во время обысков у Новинского нашли интересную игрушку.

"Это манекены, на которых осуществлялись, я так понимаю, замеры... Как будто это очертания человеческого тела с невероятно неестественным животом", - ответила Томин.

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Она добавила, что не знает, для кого именно этот пошив осуществляли. "Часть этих (швейных) машинок была уже упакована, дальше все стояло в ящиках...То есть, похоже на то, что они не вывезли остатки того имущества, которое там у них осталось", - ответила Томин.

В то же время еще 21 апреля МКИП опубликовало серию фото Братского корпуса на Ближних пещерах, сделанных комиссией, на своей странице в Facebook.

На один из кадров попало помещение импровизированной МП швейной - в частности, манекена с увеличенным животом. "Во внутренних помещениях установлено нагромождение мебели, разнообразных упаковочных материалов, товаров для продажи (церковная утварь, свечи, календари, буклеты), одежды и обуви, швейное оборудование", - сообщало министерство.

Выселение УПЦ МП из Лавры - что известно

Еще 29 марта, согласно решению администрации заповедника, попы УПЦ МП должны были покинуть помещение Киево-Печерской лавры и дать возможность свободно работать комиссии Минкульта по обследованию наличия и состояния госимущества.

30 марта в Лавре произошли первые столкновения прихожан Московского патриархата с представителями комиссии Минкульта, перед которыми закрыли двери в храмы. Всего у специалистов на оценку состояния госимущества есть три месяца.

Вскоре экс-наместника лавры Павла Лебедя ("Мерседеса") задержали по подозрению в разжигании религиозной вражды оправдании действий агрессора. Сейчас он под домашним арестом. В то же время у главы УПЦ МП Онуфрия нашли российское гражданство, которое он, впрочем, горячо отрицает.

Несмотря на сопротивление прихожан УПЦ МП, комиссии уже удалось осмотреть три корпуса Киево-Печерской лавры: два национального и одного местного значения, а именно корпуса 37, 37 и 38: Галереи к Ближним Пещерам, Колокольни на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних Пещер. Объекты являются памятниками архитектуры и входят в ансамбль Киево-Печерской лавры и к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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