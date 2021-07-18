Водитель протаранила своим авто будку парковщика, которая упала на выезжающий из ТРЦ Volkswagen.

В Киеве женщина за рулем автомобиля Kia пытаясь развернуться протаранила будку парковщика на въезде в подземный паркинг торгово-развлекательного центра.

Авария произошла возле ТРЦ "Район" на улице Лаврухина, что на Троещине, сообщает dtp.kiev.ua.

"В Киеве женщина на автомобиле Kia растерялась и сначала врезалась в здание торгового центра, а затем сдав назад протаранила будку парковщика, которая упала на выезжающий из ТРЦ Volkswagen. Только после нескольких ударов женщина прекратила попытки выехать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате аварии нет. Причины такого поведения водителя выясняются.

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Автор: Александр Топчий