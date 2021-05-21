С огнем ведут борьбу спасатели.

В Киеве в Дарницком районе произошло масштабное возгорание в ресторане.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Речь идет о заведении "Кара-Кум" на улице Срибнокильской (Позняки).

"На месте работают бойцы ГСЧС. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

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Автор: Юрий Годован