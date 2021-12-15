Экстремального пассажира заметили другие водители, которые ехали за фурой. Они посигналили водителю фуры, чтобы тот остановился.

Неизвестный мужчина решил проехаться на трассе "Николаев-Одесса", прицепившись к грузовику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве водитель BMW снес припаркованные машины и влетел в стену ТРЦ (фото)Экстремального пассажира заметили другие водители, которые ехали за фурой. Они посигналили водителю фуры, чтобы тот остановился.

Очевидцы выложили в соцсети видео инцидента. На кадрах видно, как неизвестный висит на задней дверце фуры. Как только грузовик остановился, пассажир скрылся.

Водители на видео возмущены. Они отмечают, что мужчина мог сорваться с грузовика, травмироваться или погибнуть. Ответственность за это мог понести как водитель фуры, так и другие водители.

Напомним, утром 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, погибли 13 человек, еще около десяти пострадали.

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Автор: Марта Гичко