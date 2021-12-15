Резонансное ДТП произошло 12 декабря, пострадали шесть человек.

Мать предполагаемого виновника ДТП в Луцке, которому ранее избрали меру пресечения, заявила, что не собирается нанимать 16-летнему сыну адвоката.

Об этом сообщает 24 канал.

По словам Анны Ильчук, сын взял ключи от авто без разрешения, а его отчим в это время находился за границей на заработках.

"Мы ходили к потерпевшей, интересовались ее здоровьем, до сих пор звоним по телефону племяннице Руслане – стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит, что заслужил", - говорит женщина.

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По словам следователей, юный злоумышленник свою вину признает. С журналистами он общаться отказывается.

Наезд на пешеходов в Луцке

Как сообщал УНИАН, авария произошла в воскресенье, 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности в Луцке. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от экипажа патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу и врезался в дерево и дорожный знак.

После совершения ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и неравнодушные граждане.

В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя женщина, ее 5-летний сын - в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Автор: Юрий Годован