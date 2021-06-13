Сегодня утром в службу "102" поступило сообщение об обнаруженном теле человека на поверхности воды в 6 метрах от берега.

В Киеве из озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, достали тело женщины.

Как сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, 13 июня в 07:26 поступило сообщение об обнаруженном теле человека на озере.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибыв к месту вызова, увидели на расстоянии 6 м от берега на поверхности воды тело женского пола.

Бойцы с помощью спасательного снаряжения достали из воды тело женщины 1980 года рождения и передали правоохранительным органам. Они и должны установить причины и обстоятельства трагического случая.

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Автор: Тамара Отовская