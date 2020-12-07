В Киеве водитель такси скончался за рулем, из-за чего его неуправляемое авто вылетело на тротуар.
Как сообщают "Вартові Еспресо", трагический инцидент произошел на проспекте Шухевича в Деснянском районе столицы. Skoda Fabia, который двигался по проспекту в направлении Северного моста, прямо во время движения выскочил на бордюр, сбил несколько столбиков ограждения, после чего оказался на тротуаре и велосипедной дорожке. Далее авто проехало около 40 метров и остановилось перед заездом на АЗС.
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В салоне авто свидетели увидели без сознания водителя - по предварительным данным, он скончался во время движения. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.
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