В День независимости на Днепре в Киеве состоится речной парад с участием кораблей Военно-морских сил, пограничников, полиции и ГСЧС.

В Киеве на реке Днепр в районе речного вокзала прошли тренировки военно-морских, которые примут участие в параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщает АрміяInform, во время тренировок состоялось прохождение малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских Сил ВСУ с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", - рассказал представитель командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Александр Павловский.

Участники отработали высадку групп специального назначения и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

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Также состоялась демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

Ожидается, что в мероприятии будет задействована морская авиация ВМС, авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Завершится мероприятие прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Как сообщает Милитарный, к проходу по реке Днепр будут привлечены два катера Safe Boat 27 и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ.

Также участие примут три малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины проекта Гюрза-М ("Бердянск", "Никополь", "Коростень"); десантный катер "Сватово", два 11-метровых и два 7-метровых катера Willard.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины.

В частности, 24 августа пройдет уникальный военный парад. "Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море будет наша гордость – те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе", - подчеркнул Зеленский.

В центре Киева в августе трижды проведут репетиции военного парада ко Дню Независимости.

Автор: Александр Топчий