Подозрительный предмет оказался муляжом гранаты.

В Киеве сегодня утром "заминировали" припаркованный автомобиль.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", на проспекте Гонгадзе взрывотехники нашли под колесом KIA предмет, похожий на гранату.

Позже в полиции рассказали, что после проверки оказалось, что это муляж гранаты, пишет "Сегодня".

"Это не боевая граната, а муляж", – говорят в полиции.

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Автор: Юрий Годован