Автомобиль BMW не останавливался по требованию правоохранителей, игнорируя все возможные ПДД.

В Киеве правоохранители ночью получили сообщение об угоне авто и начали его преследование - водитель BMW игнорировал требования полиции. Как оказалось, причиной происшествия стали любовные интриги и ревность.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный". Видео происшествия обнародовала ОО "Варта Голосієво".

Отмечается, что полиция получила сообщение об угоне авто. Заявитель утверждал, что сам ведет преследование похитителя.

К погоне присоединились правоохранители. Автомобиль BMW не останавливался по требованию правоохранителей, игнорируя все возможные ПДД. Впрочем, возле ТРЦ "Республика" машину все же заставили остановиться.

За рулем находилась женщина, а на пассажирском месте - мужчина. Обоих достали и надевали на них наручники. Сам владелец подъехал чуть позже на автомобиле Hyundai, который также был бит после столкновения с BMW.

Как оказалось, никакого завладения автомобилем не было. Мужчина, который заявил об угоне, просто заподозрил, что жена (водитель BMW) ему изменяет с кумом (пассажиром BMW). Сама же женщина утверждает, что они с кумом только выпили кофе.

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Автор: Дмитрий Захаров