В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в автобусе.
Читайте такжеВ Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой (фото, видео)Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
В 13:44 спасателям сообщили о возгорании автобуса на пр-те Правды, 66, что в Подольском районе столицы.
Возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель самостоятельно его покинули.
В 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 – ликвидировали. В результате пожара автобус полностью сгорел.
На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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