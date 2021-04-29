Пассажиры и водитель самостоятельно его покинули.

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание в автобусе.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой (фото, видео)Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

В 13:44 спасателям сообщили о возгорании автобуса на пр-те Правды, 66, что в Подольском районе столицы.

Возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель самостоятельно его покинули.

В 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 – ликвидировали. В результате пожара автобус полностью сгорел.

На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская