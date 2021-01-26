Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему ничего не угрожает.

На улице Пушкинской в Киеве произошел кровавый инцидент: девушка пришла в гости к своему знакомому и в ходе ссоры ударила его ножом в сердце.

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева девушку 1999 года рождения задержали правоохранители. Ей сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство.

«Мы провели неотложные следственные действия и установили, что накануне девушка пришла в квартиру своего знакомого. Между ними возник конфликт, в ходе которого правонарушительница схватила нож и ударила им в сердце потерпевшему. Мы задержали ее на месте совершения преступления, а парня госпитализировали в больничное учреждение с предварительным диагнозом - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает», - рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Известно, что подозреваемая ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров