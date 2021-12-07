К его поискам привлечены почти полсотни человек, 11 единиц техники и вертолет МИ-8.

На Закарпатье к поискам 50-летнего туриста, который заблудился на полонине Руна во время катания на снегоходе три дня назад, привлекли вертолет и дополнительных спасателей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, третьи сутки в Карпатах продолжаются поиски 50-летнего мужчины.

"К работам от ГСЧС привлечено 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - уточнила Батыр.

Кроме того, спасатели приняли решение об осуществлении поиска с воздуха с помощью вертолета Ми-8.

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 декабря к спасателям поступила информация о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна на Закарпатье, потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин. Двое из них через сутки сообщили, что спустились в с. Лумшоры Ужгородского района и в помощи не нуждаются. Поиски третьего мужчины продолжаются.

Автор: Наталия Петервари