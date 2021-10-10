Погибшие - 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын.

На Харьковщине ночью во время тушения пожара в частном домовладении обнаружили тела двух людей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в частном доме на ул. Осиновской, 29 В городе Чугуев Харьковской области поступило 10 октября в 04:51.

Отмечается, что о происшествии сообщили соседи, которые увидели, как внутри дома уже пылали жилые комнаты.

На момент прибытия пожарных подразделений дом площадью 80 кв. м. горел весь, его деревянное перекрытие разрушилось. В 05:35 пожар локализовали, в 07:00 полностью ликвидировали.

"Во время разбора и проливки обгоревших и разрушенных конструкций дома обнаружили тела двух погибших лиц. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в больнице, погиб один человек еще одна пострадавшая.

Возгорание возникло в понедельник утром, 4 октября, в палате на втором этаже двухэтажного здания больницы.

Подразделения ГСЧС совместно с медперсоналом эвакуировали 13 больных. К тушению пожара привлекались 25 человек и пять единиц техники.

Пожар мог возникнуть из-за обогревателя. Правоохранители открыли дело по факту происшествия.

Автор: Инна Андалицкая