Злоумышленники зарабатывали до 500 тыс. грн ежемесячно.

На Харьковщине работников туристического агентства и частной медицинской лаборатории разоблачили на подделке результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, организовали сделку двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией.

"Во время продажи зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19. Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

"После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальсифицированные ПЦР-тесты. Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в электронную систему здравоохранения, данные из которой попадали в приложение "Дій вдома", - добавили в СБУ.

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам сделки "прибыль" в размере более 500 тыс. грн.

В ходе проведенных обысков в медлаборатории, в офисе туристического агентства и по местам жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос сообщения о подозрении участникам преступной схемы.

Напомним, как писал УНИАН, во Львове будут судить стоматолога, который продавал туристам справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

Подделка COVID-сертификатов: что известно

Автор: Светлана Макринская