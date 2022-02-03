Злоумышленница лишила свободы 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости.

В Харькове полицейские задержали женщину, которая похитила пенсионерку и собиралась завладеть ее квартирой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Злоумышленница незаконно лишила свободы 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости. Слаженные действия правоохранителей помешали правонарушительнице воплотить свое преступное намерение", - говорится в сообщении.

О том, что неизвестные лица пытаются завладеть трехкомнатной квартирой пожилой женщины, правоохранители узнали в конце января. Полицейские выяснили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, чтобы реализовать криминальную схему обогащения.

"Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связей с семьей, под предлогом ухода злоумышленница увезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости. 2 февраля в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно хранила пенсионерку", - рассказали в полиции.

Читайте такжеВ России пассажирам электрички пришлось высаживаться прыжками в сугроб (видео)Сейчас 53-летнюю женщину задержали. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве злоумышленники похитили пенсионерку, чтобы отобрать у нее квартиру.

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