По предварительной информации, пожар возник в подсобном помещении актового зала.

13 января на территории Харьковского национального университета им. Каразина произошел пожар.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Возгорание началось на втором этаже центрального корпуса университета.

К зданию уже прибыли автомобили Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, людей эвакуировали.

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Другой студент говорит, что дым достиг и пятого этажа.

"Я писал экзаменационную работу, когда начали звучать сирены. Состоялась организованная эвакуация вместе с руководителями кафедры, деканатом. Все вышли. Вроде бы никто не пострадал. На каком-то этаже задымление. Практически по всему корпусу можно увидеть дым", - рассказал студент исторического факультета.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены 40 человек и 13 единиц техники службы.

"Сегодня в 12:25 в одиннадцатиэтажном здании Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (по предварительной информации – в подсобном помещении актового зала) возник пожар, наблюдается плотное задымление. Проводится эвакуация", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших предварительно нет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине произошел масштабный пожар на складе.

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