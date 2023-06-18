Здание в Дергачах россияне уничтожили еще год назад.

Выпускники в городе Дергачи в Харьковской области станцевали вальс на фоне разрушенного россиянами дворца культуры. Здание российские оккупанты уничтожили 13 мая 2022 года.

"Жизнь выпускников Харьковской области. Выпускной на фоне развалин, которые россияне принесли в наш дом. Это уже история. Сегодня наша сила – единство. В таких условиях каждый понимает, что Украина начинается с каждого. От молодежи зависит будущее Украины", – написал общественный деятель Глеб Астахов в комментарии к видео, которое опубликовал в Instagram.

На кадрах можно увидеть, как выпускники танцуют на фоне развалин. При этом на заднем плане дети держат карту Украины и цифры "2023".

Подростки для выпускного вальса надели вышиванки и черные платья.

Выпускные во время войны - последние новости

В этом году последний звонок в школах Украины прозвучал позже обычного, потому что дети были на длинных каникулах из-за блэкаутов зимой. В связи с этим учебный год 2022-2023 продлился до 30 июня.

Из-за российских бомбежек многие дети лишились своих школ. В такой ситуации оказались выпускники лицея имени Николая Аркаса в Николаеве. Дети сняли щемящее видео в сквере возле уничтоженного российскими оккупантами учебного заведения.

Вас также могут заинтересовать новости: