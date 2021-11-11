Авария произошла в 2019 году.

В сентябре 2019 года в Харькове водитель BMW не заметил припаркованную "ГАЗель" и на скорости разбил машину. Решение суда по делу об этом ДТП "шокировало".

Об этом идет речь в сюжете программы "ДжеДАИ" на канале 2+2.

"Владелец разбитого авто на тот момент спал дома, но через два года судебные тяжбы его признали виновным и обязали заплатить штраф. Такое решение Фемиды удивило даже автоюристов", – говорится в сюжете.

Суд решил, что владелец "ГАЗели" должен был включить габариты, "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Поскольку он этого не сделал, его оштрафовали. А вот водителя BMW к ответственности не привлекли, так как он примирился с единственной пострадавшей в ДТП пассажиркой.

Читайте такжеМог быть "под кайфом": в МВД рассказали первые детали о виновнике ДТП в ХарьковеОтмечается, что BMW мчался со скоростью 90 км/ч, остановиться перед "ГАЗелью" не успел. В результате удара бус превратился в груду металлолома.

Напомним, 11 ноября в Харькове внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей, переходивших дорогу.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц