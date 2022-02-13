Стрельба в кафе произошла в одном из сел Донецкой области.

В Донецкой области в результате стрельбы в кафе два человека погибли, два госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, происшествие произошло около 00:45 на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района.

В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять из оружия. По предварительной информации, один человек скончался на месте, еще один – в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали. Правоохранители задержали двух мужчин и изъяли оружие.

Начато уголовное производство ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (Умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений), 15 ч. 3 ст. 115 ч. 2 п. 1,7 (Покушение на умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в городе Станица Луганская Луганской области вечером 12 февраля взорвалось и загорелось кафе "Мрия", пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы.

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