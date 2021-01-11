В Днепре в балке возле хлебзавода №9 сегодня утром обнаружили труп мужчины.
Как сообщает "Информатор Днепр", тело нашел местный житель.
В полиции говорят, что тело мужчина на вид 30-40 лет пролежало долгое время в зарослях, а его нижняя часть, предположительно, была съедена собаками. Следов насильственной смерти на нем не обнаружили, личность пока установить не удалось.
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На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства.
Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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