Чтобы извлечь его оттуда, вызвали спасателей.

В Днепре 55-летний мужчина пробрался в технологическое помещение котельной, застрял в трубе и не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, вечером 7 июня на место событий вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС установили, что мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района.

«Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц