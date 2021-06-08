В Днепре 55-летний мужчина пробрался в технологическое помещение котельной, застрял в трубе и не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, вечером 7 июня на место событий вызвали спасателей.
Сотрудники ГСЧС установили, что мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района.
«Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи», – говорится в сообщении.
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