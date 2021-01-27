В Черновцах водитель отогревала троллейбус факелом, потому что тот отказывался ехать.
Инцидент сняли свидетели, передает ТСН.
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На кадрах видно, как женщина необычным способом ремонтирует транспорт. Троллейбус, который начал издавать странные звуки, водитель остановила посреди маршрута, заподозрила, что двигатель замерз, и решила его прогреть.
Водитель зажгла ткань и начала махать возле двигателя. В это время салон был заполнен пассажирами. Люди возмутились, сетовали на открытый огонь и нарушение правил безопасности.
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