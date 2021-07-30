Обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

В Черниговской области из-за детских шалостей с огнем сгорели два дома, автомобиль и деревянные электроопоры.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, 29 июля в 16:33 к спасателям в Новгород-Северском районе поступило сообщение о пожаре в недостроенном двухэтажном жилом доме по улице Аграрная в пгт Короп.

Спасатели локализовали пожар в 17:07, а в 17:40 ликвидировали.

Отмечается, что огнем уничтожен дом и повреждена кровля хозяйственной постройки площадью 8 кв. м.

Читайте такжеВзрывы в почтоматах в Киеве и в Одессе: полиция задержала подозреваемого"В соседнем домохозяйстве огнем уничтожена кровля жилого дома на площади 42 кв. м, автомобиль ВАЗ-2101 и 15 м забора, также уничтожены деревянные опоры АО "Укртелеком" и АО "Черниговоблэнерго", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что причиной пожара стали детские шалости с огнем. Обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.

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Автор: Светлана Макринская