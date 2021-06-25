Полиция задержала руководителя учреждения.

В тренировочном центре в китайском городе Шанцю утром в пятницу, 25 июня, возник пожар, который унес жизни 18 человек. Еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Пожар по неустановленной причине вспыхнул во время утренней тренировки в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань.

На место событий прибыли региональные и местные власти.

По данным телеканала, пожар уже потушен. Полиция задержала руководителя учреждения. Возраст жертв и обстоятельства трагедии пока не раскрываются.

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Автор: Денис Прядко