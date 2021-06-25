В тренировочном центре в китайском городе Шанцю утром в пятницу, 25 июня, возник пожар, который унес жизни 18 человек. Еще 16 человек получили ранения.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Пожар по неустановленной причине вспыхнул во время утренней тренировки в зале боевых искусств уезда Чжэчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань.
На место событий прибыли региональные и местные власти.
По данным телеканала, пожар уже потушен. Полиция задержала руководителя учреждения. Возраст жертв и обстоятельства трагедии пока не раскрываются.
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