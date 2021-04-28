Резервуар расположен на территории бывших очистных сооружений, пострадавших доставали спасатели.

Вблизи города Смела Черкасской области в 5-метровом бетонном резервуаре, заполненном на метр водой, оказались мальчик, мужчина и собака.

Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Как рассказали в пресс-службе МВД, резервуар расположен на территории бывших очистных сооружений.

"Выяснилось, что мальчик 2008 года рождения гулял с друзьями и собакой, та упала в резервуар. Пытаясь спасти животное, подросток попал к ней и сам. Дети позвали на помощь взрослых. Мужчина 1983 года рождения, который попытался помочь парню выбраться из ловушки, в результате также оказался в резервуаре", - рассказали правоохранители.

С помощью спецоборудования спасатели подняли всех троих на поверхность. Пострадавших с признаками переохлаждения передали медикам.

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Автор: Катерина Комолова