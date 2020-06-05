В Броварах Киевской области девочка вылетела с качелей: ребенок в реанимации (фото)

Что девочка выпала и травмировалась заметили не сразу.

На детской площадке в Броварах Киевской области малолетняя девочка вылетела из кабинки качели.

Несчастный случай произошел в парке "Победы", сообщает издание "Погляд".

Сейчас ребенок находится в реанимации Броварской многопрофильной клинической больницы. По предварительному диагнозу, ребенок получил перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.

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По словам очевидцев, на детской площадке на качелях катались несколько детей, которые сильно раскачались и даже не сразу заметили, что из кабинки вылетела одна из девочек.

Она застряла под качелями, взрослые вызвали к месту происшествия спасателей и “скорую”, разыскали маму и начали самостоятельно вытягивать ребенка, разбирая покрытие площадки.

В отношении родителей пострадавшей девочки, полиция отмечает, что они будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщал ранее УНИАН, в Харьковской области похоронили 6-летнюю Милену Шевелеву, которая погибла в ночь на 27 апреля. Тело девочки лежало в траве на краю поля в 8 км от Сосновки, куда приехали ее родители на поминки.

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