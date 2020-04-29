Незадолго до смерти девочка тяжело переболела: на Харьковщине прощаются с погибшей Миленой Шевелевой

Меньше месяца назад Милена пережила тяжелейшую двухстороннюю пневмонию.

Сегодня в Харьковской области похоронят 6-летнюю Милену Шевелеву, которая погибла в ночь на 27 апреля.

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Прощание с девочкой состоится в полдень 29 апреля в селе Терновая.

Знакомые семьи девочки говорят: меньше месяца назад Милена пережила тяжелейшую двухстороннюю пневмонию, лежала в больнице под аппаратом искусственной вентиляции легких. Близкие считают, что ослабленный организм мог попросту не выдержать в таких погодных условиях, сообщает gx.net.ua

Как сообщал УНИАН, 26 апреля семья Шевелевых приехала из Харькова в Сосновку поминать бабушку Милены по материнской линии – женщина умерла 40 дней назад. В доме было двое шестилетних детей – двоюродные брат и сестра, которые ближе к вечеру отправились гулять по деревне. В 18.00 мальчик вернулся домой, а Милена пропала. Девочку бросились искать сначала родные, потом на поиски поднялась вся Харьковская область.

На улице разыгралась страшная непогода – температура воздуха снизилась до небольшого плюса, дул ледяной ветер и шел сильный дождь. Несмотря на это, сотни людей всю ночь прочесывали окрестности, пытаясь отыскать пропавшую.

Наутро поиски продолжились и только к вечеру 27 апреля Милену нашли. Тело девочки лежало в траве на краю поля в 8 км от Сосновки.

Правоохранители не нашли на теле ребенка видимых повреждений. По официальной версии, она умерла от переохлаждения.