В Броварах на Киевщине мужчина пытался разобрать гранату, она взорвалась.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
"Вчера поздним вечером произошло событие, которое заставляет в очередной раз обратиться к обществу. В многоквартирном доме по ул. Грушевского, 17В, владелец помещения пытался разобрать гранату, в результате чего произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители", - рассказал он.
Сапожко призвал всех жителей общины быть сознательными, не держать дома опасные предметы и не пытаться самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны и другие опасные предметы.
"В случае обнаружения неизвестных или опасных предметов немедленно сообщайте полицию и спасателям", - подчеркнул мэр.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в лесу под Киевом обнаружили группу мужчин, их подозревают в причастности к ДРГ.