К счастью, обошлось без жертв. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители.

В Броварах на Киевщине мужчина пытался разобрать гранату, она взорвалась.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Вчера поздним вечером произошло событие, которое заставляет в очередной раз обратиться к обществу. В многоквартирном доме по ул. Грушевского, 17В, владелец помещения пытался разобрать гранату, в результате чего произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители", - рассказал он.

Сапожко призвал всех жителей общины быть сознательными, не держать дома опасные предметы и не пытаться самостоятельно разбирать или обезвреживать гранаты, снаряды, патроны и другие опасные предметы.

"В случае обнаружения неизвестных или опасных предметов немедленно сообщайте полицию и спасателям", - подчеркнул мэр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в лесу под Киевом обнаружили группу мужчин, их подозревают в причастности к ДРГ.

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