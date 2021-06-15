Погибший так и не понес наказание за то, что сбил подростка в 2015 году.

В Армении в аварии погиб племянник армянского генерала Сейрана Сарояна Размик Рустамян, который в 2015 году в Одессе сбил 15-летнего подростка на велосипеде на Генуэзской улице.

Об этом сообщил отец пострадавшего юноши Сергей Ращенко, пишет «Думская».

Рустамян тогда был за рулем автомобиля Mercedes с дипломатическими номерами Армении.

У пострадавшего парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, восемь переломов и ушибы внутренних органов. Подросток перенес клиническую смерть и шесть операций. Его сознание и физические способности так и не восстановились. После случившегося отец Михаила Сергей Ращенко открыл зал физиотерапии для людей с инвалидностью.

Читайте также"Бурак, пожалуйста": всплыли жуткие подробности гибели украинской модели в Турции (фото)А виновник аварии Размик Рустамян бежал из Украины. Он так и не понес наказание.

Как погиб Размик Рустамян

По информации armeniasputnik, в Армении вечером 11 июня Размик Рустяман за рулем Toyota Alphard выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в опорный столб газопровода и вылетел в поле. Авария произошла на дороге Эчмиадзин-Маргара. Водителя с травмами доставили в больницу, где он скончался.

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Автор: Катерина Шварц