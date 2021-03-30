Полиция устанавливает обстоятельства и причины смерти ребенка.

На Полтавщине, в сельской школе Лохвицкой территориальной общины, умер 12-летний ученик.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области

О трагедии 30-го марта, около 11:30, сообщили медики, прибывшие на вызов. По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками.

Сейчас полиция проводит опрос свидетелей, изучает медицинскую документацию школьника и устанавливает обстоятельства трагедии.

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Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Денис Прядко