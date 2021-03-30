На Полтавщине, в сельской школе Лохвицкой территориальной общины, умер 12-летний ученик.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области
О трагедии 30-го марта, около 11:30, сообщили медики, прибывшие на вызов. По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками.
Сейчас полиция проводит опрос свидетелей, изучает медицинскую документацию школьника и устанавливает обстоятельства трагедии.
Читайте такжеВ Харьковской области ребенок утонул, спасая собаку
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.
Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Черниговской области 7-летний мальчик отравился таблетками при пьяной матери
- Под Запорожьем десятиклассник жестоко избил ногами сверстника (видео)
- Во Львове 11-летняя школьница смогла догнать и задержать грабителя (фото)
- На Львовщине взорвался неизвестный предмет: пострадали две девушки (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram