В городе Краматорск Донецкой области будут судить 46-летнего мужчину за изнасилование 11-летней девочки.

Об этом говорится в сообщении отдела информационной политики Донецкой областной прокуратуры. В частности, отмечается, что краматорской окружной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса).

Событие произошло 29 августа 2021 года 46-летний мужчина житель Краматорска позвонил знакомой девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников - двух девочек и мальчика. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где угрожая 11-летней потерпевшей физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения.

Читайте такжеЗалез прямо в кровать: под Хмельницким мужчина хотел изнасиловать 14-летнюю девочку"Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, поволок за собой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом", - говорится в сообщении.

О том, что произошло, друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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