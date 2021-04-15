В городе Подольск Одесской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей бывшей жены и ее супруга.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что к убийству супругов причастен 45-летний бывший сожитель погибшей.
Убитые – 45-летняя женщина и 57-летний мужчина – были обнаружены вчера утром в собственном доме их соседкой. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.
Читайте такжеВ Одесской области нашли зарезанными мужа и жену (фото)
При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители допросили соседей и родственников погибших, изъяли вещественные доказательства.
Оперативники установили, что вечером 12 апреля злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел, но через некоторое время вернулся, чтобы отомстить супругам, которые, как он утверждает, его оскорбили.
В результате он нанес бывшей жене пять ножевых ранений, а мужчине – около тридцати.
Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры, назначены экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ожоги 90% тела: в Одессе подростка ударило током на крыше товарняка
- Обругала и ударила копа мотошлемом: в Одесской области арестовали женщину
- Под Одессой коммунальщик на спецтехнике сбил пешехода и бросил умирать
- В Одессе произошел пожар в 25-этажном ЖК, из дома эвакуировали более 50 человек
- В Одесской области пенсионерка сжигала мусор и погибла
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram