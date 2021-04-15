Злоумышленник, обидевшись на супругов, нанес женщине пять ножевых ранений, а мужчине – около тридцати.

В городе Подольск Одесской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей бывшей жены и ее супруга.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что к убийству супругов причастен 45-летний бывший сожитель погибшей.

Убитые – 45-летняя женщина и 57-летний мужчина – были обнаружены вчера утром в собственном доме их соседкой. По заключению эксперта, смерть потерпевших наступила в результате острой кровопотери.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители допросили соседей и родственников погибших, изъяли вещественные доказательства.

Оперативники установили, что вечером 12 апреля злоумышленник употреблял алкогольные напитки вместе с погибшими и между ними возникла ссора. Подозреваемый ушел, но через некоторое время вернулся, чтобы отомстить супругам, которые, как он утверждает, его оскорбили.

В результате он нанес бывшей жене пять ножевых ранений, а мужчине – около тридцати.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры, назначены экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая