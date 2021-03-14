Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине пытался совершить самоубийство.
Читайте такжеВ пригороде Одессы в катакомбах обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 5 мартаОб этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.
По его словам, мужчина порезал себе вены. Его спасли.
"Когда полицейские пришли к дому злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", - сообщил он.
Клименко отметил, что завтра в полиции Херсонской области сообщат детали.
Смерть семилетней Марии Борисовой: что известно
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- По рассказам селян, в последний раз они видели девочку 7 марта. Как рассказали дети, которые с ней играли, она якобы могла пойти на остановку, чтобы встретить отца, ведь ждала от него в подарок к 8 марта.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что "малолетняя стала жертвой полового преступления".
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.
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