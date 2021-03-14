Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине пытался совершить самоубийство.

Читайте такжеВ пригороде Одессы в катакомбах обнаружили мертвым мужчину, пропавшего 5 мартаОб этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина порезал себе вены. Его спасли.

"Когда полицейские пришли к дому злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", - сообщил он.

Клименко отметил, что завтра в полиции Херсонской области сообщат детали.

Смерть семилетней Марии Борисовой: что известно

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Автор: Людмила Жерновская