В городе Черноморск Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы из-за пропавших продуктов питания.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе полицейские задержали 46-летнего жителя Черноморска, который подозревается в нанесении своей сожительнице смертельных травм.
Установлено, что, вернувшись вечером домой, мужчина жестоко избил 54-летнюю женщину, когда та не призналась, куда делись некоторые продукты питания.
«Едва живую женщину злоумышленник уложил спать, а на утро она уже не подавала признаков жизни. Об этом сам злоумышленник сообщил полиции», - рассказали в главке.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а правонарушителя доставили в территориальное подразделение полиции, где его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что действия неоднократно судимого мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Преступление фигурант совершил в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством.
За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
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