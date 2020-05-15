Житель Винницы получил пять лет тюрьмы за убийство собаки

Приговор был вынесен 14 мая, хотя сам случай произошел весной прошлого года.

28-летнего жителя Винницы за жестокое избиение собаки приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Об этом сообщают пресс-служба суда.

Приговор был вынесен 14 мая, хотя сам случай произошел весной прошлого года.

Установлено, что 80-летний винничанин выгуливал своего шпица. Навстречу шел мужчина и сильно ударил ногой 13-летнего пса в живот. Животное упало бездыханным, а по дороге в ветклинику умерло от полученных травм.

Суд учел молодость подсудимого и отсутствие смягчающих обстоятельств. Поэтому мужчина получил пять лет лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, винничанин должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вор украл щенка бульдога, которого хозяева привязали под магазином, и пытался его продать.