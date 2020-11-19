Инцидент произошел недалеко от станции метро "Черниговская".

В Киеве на Левом берегу трамвай во время движения "потерял" колесо. Движение электротранспорта оказалось заблокировано.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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"На Черниговской, в сторону ТРЦ "Проспект" все трамваи стоят, потому что у одного из них отвалилось "колесо" и выкатилось на дорогу", - сказано в сообщении.

Киевляне с юмором и критикой отреагировали на инцидент, вспомнив, что подобное нередко происходит с маршрутками.

"Меняли на трамвае летние на зимние, а шиномонтажники не затянули. Часто бывает", "Вышел из метро а тут очередь из трамваев а ближайший разворот в депо", "Дарницкое трамвайное депо в своем репертуаре", "Дожились, что у трамваев уже колеса отваливаются!", "Заразился от маршруток, наверное водитель маршрутки на работу ехал в трамвае и передал "колесо-вирус" трамваю", - идет речь в комментариях под публикацией.

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Автор: Юрий Годован