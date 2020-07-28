Луцкий террорист раздавал своим заложникам деньги – СМИ (видео)

Заложники говорят, что купюры были сувенирными, но журналисты утверждают другое.

Максим Кривош, который захватил в Луцке автобус и взял заложников, перед своей сдачей полиции извинился перед ними и раздал им деньги.

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Об этом говорится в сюжете телеканала «Аверс». Утверждается, что Кривош непосредственно перед сдачей предлагал своим заложникам взять пачки с долларами, которые были у него в сумке. Но со слов самих заложников, валюта была сувенирной и Кривош предлагал их взять «на память».

В сюжете со ссылкой на источники утверждается: деньги все же были настоящие и люди их взяли. Однако заложники не успели собрать все деньги по автобусу, и они в момент спецоперации были разбросаны по салону.

В полицейском протоколе ни о каких деньгах не упоминается. Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский в свою очередь заявил, что при задержании у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривень. О каких-либо других деньгах на месте теракта ему неизвестно.

Вибачився і роздав заручникам гроші - нові подробиці про луцького террориста Після терористичного акту роздав людям гроші та попросив вибачення. З власних джерел нам стало відомо, що у сумках Максима Кривоша, який захопив у Луцьку автобус з закручниками, були не лише вибухівка та петарди, але й повні запаковані пачки іноземної валюти. Якби ж то знаття, що луцький теракт так добре закінчиться, а в кінці ще й роздаватимуть гроші, у заручники вишикувалася б черга. Підписуйтесь на наш ю-туб канал, та дивіться новини у зручний для вас час: https://www.youtube.com/user/mediaavers/featured Опубликовано Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company Понедельник, 27 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Кривошу 44 года, он дважды судим. 23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

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